31 жовтня та 1 листопада, На НСК «Олімпійському» буде працювати тимчасовий пункт вакцинації проти COVID-19. У пункті будуть чергувати кілька мобільних бригад медиків.

Про це повідомили на сайті футбольного клубу “Динамо”.

Усі охочі зможуть вакцинуватись впродовж двох днів. Для того, щоб уникнути черг та інших незречнустей працюватимуть одразку кілька мобільних бригад.

Так, 31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 17:00, а 1 листопада — з 11:00 до 19:00.

Пункт працюватиме у залі “Олімпійський двір”, вхід на територію стадіону через “Захід-1” та “Північ-1,2”.

“Ми закликаємо футбольних уболівальників відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я оточуючих людей і вакцинуватися проти небезпечного вірусу”, – йдеться у повідомленні.