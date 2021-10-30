За минулу добу, 29 жовтня, в Україні зафіксували 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 643 дитини та 379 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 305 осіб. Водночас одужало 9 449 осіб, а летальних випадків зафіксовано 541.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 904 872 особи; одужали – 2 430 944 особи; летальних випадків – 67 393; проведено ПЛР-тестувань – 14 378 720.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і Києві (1455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2280 випадків;

Донецька область – 1172 випадки;

Житомирська область – 1002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1973 випадки;

Полтавська область – 1078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1455 випадків;

Херсонська область – 1124 випадки;

Хмельницька область – 1150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 317 209 людину. Одну дозу отримали 232 698 людей, повністю імунізовані – 84 511 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 400 008 щеплень.