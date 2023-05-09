9 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти Росії знову нібито ведеться "справжня війна", зазначаючи, що Захід буцімто намагається знищити його країну.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй промові на Красній площі в межах святкування Дня перемоги у РФ Путін заявив, що Росія “хоче бачити мирне майбутнє”, додавши, що вся країна підтримує так звану “спеціальну військову операцію” в Україні.

Також він зауважив, що на Заході “забули” про перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у 1945 році.

Як сказав Путін, якого цитує російська прокремлівська агенція “РИА Новости”, вирішальні для РФ битви “завжди ставали священними”.

“Київ став заручником державного перевороту та розмінною монетою в руках Заходу”, – заявив Путін на параді.

Нагадаємо, що у Москві під час урочистостей до Дня перемоги 9 травня не буде традиційної авіаційної частини параду. Це пояснили несприятливими погодними умовами.