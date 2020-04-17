У Києві на Великодні свята поліція чергуватиме біля 179 храмів, які знаходяться на території міста.

Про це поінформували в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Києві.

“Для підтримання правопорядку буде залучена достатня кількість поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Вони чергуватимуть поблизу 179 культових споруд, розташованих на території столиці, та заступлять на службу біля цих об’єктів з вечора напередодні великого релігійного свята“, – зазначається в повідомленні.

Першочерговим завданням поліцейських буде профілактична робота з віруючими і контроль за дотриманням громадянами карантинних обмежень.

Відзначається, що перед Великоднем київські правоохоронці зустрілися з представниками церков та священнослужителями різних релігійних організацій. Поліцейські закликали дотримуватися вимог чинного законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

У поліції наголосили, що 18 і 19 квітня в 179 релігійних спорудах Києва проходитимуть богослужіння з нагоди святкування Великодня, але, в зв’язку з карантином, без прихожан.

“Поліцейські посилено патрулюватимуть територію поблизу церков та храмів, аби підтримати правопорядок і попередити можливі порушення протиепідемічних заборон. Крім того, працівники поліції діалогу будуть проводити активну превентивну роботу, наголошуючи громадянам на необхідності свідомого дотримання правил карантинних обмежень з метою зниження ризику поширення коронавірусу”, – розповіли в поліції.

Про те, що в святкові дні в столиці буде посилено контроль за дотриманням карантинних заходів, зокрема, біля храмів, повідомив сьогодні і мер Києва Віталій Кличко.

“У святкові дні в столиці буде посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів! Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами та публічні місця і зони відпочинку”, – зазначив Кличко.