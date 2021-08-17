Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Влада закликала людей триматися подалі від пожежі, яка виникла недалеко від села Гонфарон, приблизно за 50 км на захід від туристичного міста Сен-Тропе на Рив’єрі.

Літаки пожежогасіння з водою попрямували в район, де було спалено близько 5000 гектарів землі і були евакуйовані кемпінги.

“У Вар за дуже несприятливих погодних умов спалахнула пожежа. На місці перебуває префект департаменту. Я сам уважно стежу за ситуацією”, – зазначив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.

За його словами, наразі до ліквідації пожежі залучено 650 рятувальників.

Дарманен також додав, що для захисту населення буде гарантовано необхідне підкріплення.

  • Напередодні повідомляли, що у гірських районах на схід від столиці Алжиру почалися лісові пожежі, внаслідок яких загинули чотири людини, ще троє постраждали.
  • 11 серпня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж в Алжирі сягла 42 осіб, серед яких – 25 солдатів, задіяних для гасіння пожежі.

 