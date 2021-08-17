Французькі пожежники борються з масштабною лісовою пожежею, що спалахнула в південному районі Вар.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Влада закликала людей триматися подалі від пожежі, яка виникла недалеко від села Гонфарон, приблизно за 50 км на захід від туристичного міста Сен-Тропе на Рив’єрі.

Літаки пожежогасіння з водою попрямували в район, де було спалено близько 5000 гектарів землі і були евакуйовані кемпінги.

“У Вар за дуже несприятливих погодних умов спалахнула пожежа. На місці перебуває префект департаменту. Я сам уважно стежу за ситуацією”, – зазначив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен.

За його словами, наразі до ліквідації пожежі залучено 650 рятувальників.

Дарманен також додав, що для захисту населення буде гарантовано необхідне підкріплення.

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cœur de la nuit.

Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts.@Prefet83 @DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 17, 2021