На Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині розгорнули інфекційні хаби, де прийматимуть пацієнтів із гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами. У цих лікарнях вже розгорнуто додаткові інфекційні ліжка.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

Окрім того, уряд схвалив постанову, яка вдвічі збільшує вартість пакету «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» для частини медзакладів на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Таке рішення дозволить лікарням сформувати більший запас «медичного кошика», необхідного для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених територіях.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що кожен пацієнт із важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладом шлунково-кишкового тракту додатково обстежується на виявлення збудника холери. Зараз лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині готові приймати пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Вони функціонуватимуть як інфекційні хаби та забезпечені необхідними препаратами і засобами для швидкої діагностики гострих інфекційних хвороб.

Станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.

За даними МОЗ, епідеміологічна ситуація є прогнозованою та керованою. За необхідності, якщо на Херсонщині бракуватиме медиків певної спеціалізації, залучатимуть спеціалістів з інших областей.

У разі спалахів інфекційних та інших хвороб й збільшення кількості пацієнтів із територій, які зазнали підтоплень, опрацьовуються механізми розгортання додаткових інфекційних лікарень у сусідніх областях.