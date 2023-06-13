На територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Як пояснили в МОЗ, найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.

На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води.

Такі таблетки знищують віруси, бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси. Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

У МОЗ також пояснили, як застосовувати таблетки для знезараження?

Не слід ковтати таблетки.

Потрібно чітко дотримуватися дозування води вказаного в інструкції. Не використовувати в одній ємності таблетки з різною кількістю діючої речовини.

Для того, щоб таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин.

Не можна вживати очищену воду раніше цього періоду часу.

Відзначимо, за інформацією Держекоінспекції, повінь, яка виникла після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, забруднила воду мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Як наслідок – у воді виявлено холерну і кишкову палички.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Катастрофічність наслідків техногенної катастрофи такого масштабу складно перебільшити.