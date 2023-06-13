За інформацією Держекоінспекції, повінь, яка виникла після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, забруднила воду мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Як наслідок - виявлені холера і кишкова паличка

Джерело: начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко на брифінгу у Military Media Center

За його словами, вони щоденно відбирають проби води та роблять аналізи.

“Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок”, – сказав він.

Павленко додав, що разом з ними аналізи робить також СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже під водою опинилось чимало населених пунктів, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.

“Ми досліджуємо воду з хімії, а вони (фахівці СЕС, – ред.) – з біології”, – сказав представник Держекоінспекції.

Він нагадав, що користуватись водою з криниць можна буде лише тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

“Питання в іншому – як вона буде сходити. Там ґрунти дуже важкі, ще й засолені. У нижніх горизонтах присутній гіпс”, – сказав Павленко.