Українським військам вдається успішно тримати оборону та переходити в контратаки на півдні України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

На півдні України Збройні сили успішно відбивають атаки росіян. Також українським воїнам вдається переходити у контратаки. Внаслідок цього супротивник зазнає втрат як у техніці, так і у живій силі.

Ба більше, ЗСУ вдається захоплювати трофейну техніку та боєприпаси у ворога, повідомляють у Генштабі Збройних сил. На фото, опублікованих прес-службою видно зенітну гармату ЗУ-23-2 на шасі бронетранспортера МТЛБ, підбиті Т-64 і БМД-2.