Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
На півдні України Збройні сили успішно відбивають атаки росіян. Також українським воїнам вдається переходити у контратаки. Внаслідок цього супротивник зазнає втрат як у техніці, так і у живій силі.
Ба більше, ЗСУ вдається захоплювати трофейну техніку та боєприпаси у ворога, повідомляють у Генштабі Збройних сил. На фото, опублікованих прес-службою видно зенітну гармату ЗУ-23-2 на шасі бронетранспортера МТЛБ, підбиті Т-64 і БМД-2.
- Росіяни заявили, що “кардинально скоротять” активність на Київському та Чернігівському напрямках.
- Генеральний штаб ЗСУ надав актуальну інформацію про ситуацію на фронті.