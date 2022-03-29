Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

На півдні України Збройні сили успішно відбивають атаки росіян. Також українським воїнам вдається переходити у контратаки. Внаслідок цього супротивник зазнає втрат як у техніці, так і у живій силі.

ЗУ-23-2 на шасі МТЛБ. Фото: Генштаб ЗСУ.

Ба більше, ЗСУ вдається захоплювати трофейну техніку та боєприпаси у ворога, повідомляють у Генштабі Збройних сил. На фото, опублікованих прес-службою видно зенітну гармату ЗУ-23-2 на шасі бронетранспортера МТЛБ, підбиті Т-64 і БМД-2.

 

Підбитий Т-64 окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ.

  • Росіяни заявили, що “кардинально скоротять” активність на Київському та Чернігівському напрямках.
  • Генеральний штаб ЗСУ надав актуальну інформацію про ситуацію на фронті.