Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що його держава не визнає так звані "ЛНР" та "ДНР", назвавши їх квазідержавними утвореннями.

Про це Токаєв повідомив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, коли сидів поруч із президентом РФ Володимиром Путіним. Відео виступу опубліковала казахстанська газета “Ак Жайык”.

За словами Токаєва, Казахстан не визнає ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Також він наголосив, що його країна не визнає і “квазідержавні утворення” “ЛНР” та “ДНР”.

Казахстанський лідер додав, що у разі, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць ООН буде 500-600 держав.

Касим-Жомарт Токаєв також зауважив, що Статут ООН є сучасним міжнародним правом. Однак він має два основних принципи, що протирічать одне одному – це територіальна цілісність та право на самовизначення. На його думку, засновники ООН не врахували це протиріччя або спеціально внесли як компроміс.