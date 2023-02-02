У січні сайт проєкту “Хочу жить” відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з РФ та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). За весь час роботи проєкту з 15 вересня 2022 року надійшло понад 7600 звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України. У січні 2023 року кількість звернень зросла майже на 50%.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найбільшу зацікавленість до можливості добровільно здатися в полон виявляють жителі Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей РФ. Серед жителів України переважна більшість – це мешканці Донецької області та АР Крим. Зокрема, лише з міста Севастополя сайт проєкту в січні відвідало 59 тисяч користувачів.

За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, здебільшого в проєкт звертаються військові РФ та члени їхніх родин, а також громадяни, яким загрожує мобілізація. Щодня оператори приймають 50-100 дзвінків та звернень в чат-бот проєкту

Що ж стосується тих російських військовослужбовців, які не користуються пропозицією проєкту – їхня доля відображається в щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ”, – наголосив він.

У пресслужбі наголосили, що утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон, відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутись додому в результаті обміну, або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

Довідка. “Хочу жить” – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

Для отримання інформації російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким про те, як здатися в полон, слід звернутися на цілодобову телефонну лінію проєкту “Хочу жить” за номером +38 044 350 89 17 або коротким номером 688 (лише для українських номерів). У Telegram та WhatsApp оператори проєкту відповідають за номерами:

+38 095 688 68 88

+38 093 688 68 88

+38 097 688 66 88

Оскільки влада Росії намагається блокувати доступ до офіційного сайту проєкту “Хочу жить”, вся інформація про здачу в полон російською також є на сторінках проєкту в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, і віднедавно на Viber каналі.