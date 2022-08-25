Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача віддали на Збройні сили України. Йдеться про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син четвертого президента України Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови, адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські працівники за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом.

Втім, під час здійснення досудового розслідування прокурори Офісу генерального прокурора наклали арешт на грошові кошти службових осіб “Всеукраїнського банку розвитку” та безпосередньо кошти сина експрезидента. Згодом судовими рішеннями гроші було передано Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Ще з початку збройної агресії РФ прокурори ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента.

Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйони гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України.