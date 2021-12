Про це повідомляє наукове видання Space.com.

Згідно з даними пресслужби Китайського національного космічного управління (CNSA), Yutu 2 помітив кубоподібний об’єкт на горизонті на півночі та приблизно на відстані 80 метрів під час свого 36-го місячного дня місії.

Його назвали “таємничою хатиною” (神秘小屋/shenmi xiaowu), але ця назва є приблизною, а не точним описом.

Команда вчених зацікавилася об’єктом. Тепер очікується, що Yutu 2 проведе наступні 2-3 місячні дні (2-3 земні місяці), перетинаючи місячний реголіт і уникаючи кратерів, щоб розглянути ближче.

Ймовірним поясненням форми може бути великий валун, який внаслідок удару потрапив на поверхню супутника.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021