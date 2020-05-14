Мешканців села Княжолука Долинського району Івано-Франковської області почали масово госпіталізовувати після святкування, на якому був хворий на коронавірус. Наразі ушпиталено 20 осіб.

Про це розповів головний санітарний лікар області Руслан Савчук, повідомляє “Суспільне”.

“Не зважаючи на карантинні обмеження, певна особа вирішила провести святкування, запросивши чималу кількість гостей. Серед них був потенційний інфікований відвідувач. Ну і звідти пішов такий спалах. Я не озвучуватиму прізвища цих осіб через захист персональних даних”, – розповів Савчук.

Працівники епідеміологічної служби, встановивши коло контактних осіб, виявили, що окрім односельчан, на святкуванні були також жителі інших населених пунктів. Методом ПЛР-діагностування у людей було підтверджено коронавірус. Зараз вони лікуються у Долинській центральній районній лікарні.

“Спеціалісти Долинської філії провели дезінфекційні заходи. Продовжуємо встановлювати причетних для можливого виявлення якомога більше людей, які ще не звернулися за медичною допомогою, але можуть інфікувати інших”, – додав головний санітарний лікар області.

Крім того, заступниця голови обласної державної адміністрації Марія Савка повідомила, що у Долинську багатопрофільну лікарню станом на 11:00 12-го травня ушпиталили 20 жителів із села Княжолука. Госпіталізацію розпочали 30-го квітня, тоді з підозрою на COVID-19 у медзаклад привезли першого пацієнта.