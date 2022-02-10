Ймовірно основним претендентом на придбання прав стане корпорація Amazon, вважають аналітики. У січні 2022 року стримінговий сервіс Amazon Prime Video оприлюднив перший тизер нового серіалу за мотивами “Володаря перснів”.

Компанія планує виручити за них близько двох мільярдів доларів. Представники ACF Investment Bank керуватимуть процесом продажу авторських прав. Компанії Saul Zaentz Co. та ACF відмовилися надати коментар щодо продажу.

Очікується, що серіал вийде 2 вересня цього року, а епізоди випускатимуть щотижня. Перший сезон фільмували в Новій Зеландії. Amazon заплатила за нього приблизно 450 мільйонів доларів. Зазначимо, що вся трилогія фільмів коштувала близько 281 мільйона доларів.

Раніше права на екранізацію належали американському продюсеру Солу Зентцену, який помер у 2017 році. Вони перебували в його власності з 1976 року. Згідно із ними не можна створювати серіали, якщо вони довші за вісім серій. Завдяки цьому Amazon обійшов компанію Zaentz Co., яка видає ліцензії на адаптацію творів, й уклав угоду про фільмування серіалу одразу із Tolkien Estate.