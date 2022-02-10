Компанія планує виручити за них близько двох мільярдів доларів. Представники ACF Investment Bank керуватимуть процесом продажу авторських прав. Компанії Saul Zaentz Co. та ACF відмовилися надати коментар щодо продажу.
Очікується, що серіал вийде 2 вересня цього року, а епізоди випускатимуть щотижня. Перший сезон фільмували в Новій Зеландії. Amazon заплатила за нього приблизно 450 мільйонів доларів. Зазначимо, що вся трилогія фільмів коштувала близько 281 мільйона доларів.
- Нагадаємо, кінострічка українського режисера Олега Сенцова “Носоріг” з’явиться на американській стримінговій платформі Netflix. На онлайн-показ кримінальної драми придбали права.
- Також кінокомпанія Amazon Studios анонсувала назву нового серіалу за мотивами “Володаря Перснів”. “Персні влади” розповідатимуть історію за тисячі років до подій культової трилогії.