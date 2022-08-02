На Прикарпатті співробітники благодійної організації організували незаконну схему. Вони продавали машини, які завезли як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, представники благодійної організації ввозили товари до України. Вони зазначали, що перевозять гуманітарну допомогу, а саме товарно-матеріальні цінності та машини. Після чого продавали їх з метою отримання прибутку.

Зафіксовано факти продажу транспортних засобів за 20 000 доларів. Загалом продали три машини.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучилище 11 авто. Разом з ними знайшли акти передавання-приймання безоплатної гуманітарної допомоги та іноземні реєстраційні документи для автомобілів.

Справу кваліфікували як незаконну реалізацію гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).