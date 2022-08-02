Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, представники благодійної організації ввозили товари до України. Вони зазначали, що перевозять гуманітарну допомогу, а саме товарно-матеріальні цінності та машини. Після чого продавали їх з метою отримання прибутку.

Зафіксовано факти продажу транспортних засобів за 20 000 доларів. Загалом продали три машини.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучилище 11 авто. Разом з ними знайшли акти передавання-приймання безоплатної гуманітарної допомоги та іноземні реєстраційні документи для автомобілів.

Справу кваліфікували як незаконну реалізацію гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2  КК України).