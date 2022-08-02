Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, представники благодійної організації ввозили товари до України. Вони зазначали, що перевозять гуманітарну допомогу, а саме товарно-матеріальні цінності та машини. Після чого продавали їх з метою отримання прибутку.
Зафіксовано факти продажу транспортних засобів за 20 000 доларів. Загалом продали три машини.
Правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучилище 11 авто. Разом з ними знайшли акти передавання-приймання безоплатної гуманітарної допомоги та іноземні реєстраційні документи для автомобілів.
Справу кваліфікували як незаконну реалізацію гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
- Нагадаємо, Офіс генерального прокурора повідомив про скерування до суду обвинувального акту щодо колишнього посадовця з Секретаріату Кабінету Міністрів України, якого підозрюють у державній зраді за попередньою змовою групою осіб.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності серед працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.