15 липня по Дніпру росіяни випустили шість ракет Х-101. Одна ракета коштує близько 13 мільйонів доларів. У такий спосіб, на атаку Дніпра росіяни витратили 78 мільйонів доларів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.

За його словами така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО. Вона керована, точність удару – 10 метрів, дальність польоту – трохи понад 5 тисяч кілометрів.

16 липня ворожі ракети знову були скеровані на Україну з Каспійського моря. За попередньою інформацією, українськими військовими збито три з них.

“Ви бачите, що обстрілів стало більше. Теракт у Вінниці, атака по Дніпру, Нікополю, регулярний ворожий вогонь по Криворізькому, а віднедавна ще і по Синельниківському районам. Тому я хочу закликати кожного мешканця області – дотримуйтеся правил безпеки. Ніхто не скаже з точністю у 100%, куди прилетить російська ракета. Запам‘ятайте чітко: або укриття, або правило двох стін і трохи далі від вікон”, — написав Лукашук.

ДОВІДКА. Ракета Х-101 — одна із найтехнологічніших на озброєнні Росії. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів, а дальність польоту становить — 5 500 кілометрів. Швидкість ракети — 720 км/год.