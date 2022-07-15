Про це повідомили мер Дніпра Борис Філатов та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.
Філатов наголосив містянам на важливості перебування в укриттях. Водночас очевидці публікують світлини та відео з місця подій після “прильотів” у місті.
Лунін заявив, що у Кременчуці пролунали вибухи, а згодом сповістив про відбій повітряної тривоги в Полтавській області.
Згодом голова ОВА повідомив, що поки що немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці: Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!”, — написав він.
Оновлення 23:30 За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Дніпрі “прильоти”. Ракети влучили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, російська атака забрала життя 3 людей, ще 15 поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
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