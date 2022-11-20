Про це повідомляє місцеве видання “Твоє Рівне”.
Так Марія Пешко вирішила залишити пам’ять про себе та свого сина.
Ціна збудованого майданчика — життя 35-річного воїна Івана Клюйка. Він загинув на Великдень від осколкових поранень внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині.
“Ніякі гроші, нічого не вартують, якщо поруч немає єдиного сина. Любіть, бережіть один одного поки живі”, – зазначила мати загиблого героя.
Тепер щорічно тут проводитимуть турнір з міні-футболу імені Івана Клюйка.
Начальник ОВА Віталій Коваль зауважив, що це історичний приклад, на Рівненщині такого точно не було. В майданчик вклали 2,5 млн грн.
“Такі мами вирощують справжніх патріотів. Це приклад для всього світу”, -наголосив він.
Перший удар по м’ячу на новому полі зробили побратими Івана.
Починаючи з 2014 року Іван Клюйко боронив державу в зоні АТО. Вже у 2021 році він підписав контракт зі Збройними силами. Загинув боєць 24 квітня 2022 року у бою поблизу Попасної на Луганщині.
На Рівненщині мати загиблого воїна віддала виділені державою кошти на зведення спортивного майданчика // 6 фото
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