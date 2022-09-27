Про це повідомляє CNN.

За даними Maxar Technologies, на найпівнічнішому зображенні видно транспортні черги приблизно за 16 кілометрів від кордону. У компанії додали, що “затор, ймовірно, продовжувався далі на північ”.

У CNN наголосили, що напередодні вони також повідомляли про довгі черги з автомобілів на російсько-грузинському кордоні.

Відео, зроблене з дрону 26 вересня продемонструвало, що на російському боці кордону – сотні автомобілів. За даними очевидців, росіяни по 48 годин стоять у черзі, аби потрапити у Грузію.

На відео видно кілька сімей і низку чоловіків серед тих, хто намагається перетнути кордон на Верхньому Ларсу. Сотні осіб наближаються до переходу пішки, тягнучи валізи.

На деяких відео також помітно, що до кордону Росія направила додаткові військові сили на БТРі.

Грузинська опозиціонерка Нона Мамлашвілі у коментарі CNN заявила, що на тлі раптового напливу росіян вони звертались до влади Грузії з проханням закрити російсько-грузинський кордон або запровадити візовий режим з РФ.

Черги на виїзд з Росії утворились чи не на всіх пунктах пропуску в Росії після того, як минулого тижня президент РФ Володимир Путні оголосив часткову мобілізацію.