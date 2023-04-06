Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС, а також російське видання “Медуза“.
ТАСС з посиланням на джерело у силових структурах пише, що напередодні на території “МКБ “Факел” знайшли дрон, оснащений фото- та відеокамерою. За попередньою інформацією він не був оснащений бойовим навантаженням.
Крім того, дрон був саморобним, розміром 30 на 30 сантиметрів. Як зазначає “Медуза” його знайшли охоронці підприємства під час обходу території. Ймовірно, безпілотник упав через роботу засобів радіоелектронної боротьби.
За даними інших джерел інший саморобний дрон упав біля приватного будинку неподалік від промзони в підмосковному Подольську. Поруч із місцем падіння розташовані заводи з виробництва залізничного транспорту та виготовлення гідродвигунів.
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