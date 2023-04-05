Ввечері 5 квітня в одній із будівель міністерства оборони Росії в центрі Москви сталася пожежа.

Про це інформують росЗМІ.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно стовп чорного диму, що здіймається над будівлею міністерства оборони РФ.

Займання сталося на вулиці Знаменка в центрі Москви, горить одна з будівель міноборони Росії. Пожежники присвоїли надзвичайній ситуації другий рівень небезпеки. Інтенсивне горіння спостерігається у вікні на третьому поверсі.

Подробиць щодо постраждалих і причини пожежі немає.

Горіння спостерігається з вікна на 3-му поверсі – на кадрах видно стовп чорного диму, що здіймається над будівлею: https://t.co/DUbjQNLzm8 pic.twitter.com/1Xra7tvDlY — Букви (@Bykvu) April 5, 2023