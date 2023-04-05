Про це інформують росЗМІ.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно стовп чорного диму, що здіймається над будівлею міністерства оборони РФ.
Займання сталося на вулиці Знаменка в центрі Москви, горить одна з будівель міноборони Росії. Пожежники присвоїли надзвичайній ситуації другий рівень небезпеки. Інтенсивне горіння спостерігається у вікні на третьому поверсі.
Подробиць щодо постраждалих і причини пожежі немає.
Горіння спостерігається з вікна на 3-му поверсі – на кадрах видно стовп чорного диму, що здіймається над будівлею: https://t.co/DUbjQNLzm8 pic.twitter.com/1Xra7tvDlY
— Букви (@Bykvu) April 5, 2023
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