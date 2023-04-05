Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у відповідь на нещодавні звинувачення президента РФ Володимира Путіна щодо нібито причетності "західних спецслужб" до "терористичних атак", здійснених у Росії, заявив, що США "не сприяють і не заохочують українців" до подібного.

Про це повідомляє CNN.

Під час засідання Ради безпеки РФ у середу Путін стверджував, що по території його держави “регулярно здійснюються теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів, викладачів шкіл і університетів”.

“Щобільше, неонацисти та їхні поплічники діють не лише на території нових суб’єктів Федерації, а й скоюють злочини в інших регіонах. Є підстави вважати, що до підготовки таких диверсій і терактів залучений потенціал третіх країн західних спецслужб”, — сказав Путін.

Виступаючи перед журналістами в середу, Кірбі наголосив, що участь американської розвідки була спрямована на те, аби допомогти українцям захистити свою територію.

“З перших днів цієї війни ми надаємо розвідувальну та інформаційну підтримку українським збройним силам, щоб вони могли краще захищатися, проводити операції та продовжувати спроби повернути території, які росіяни незаконно захопили. від них, коли вони вдерлися – насправді, навіть з 2014 року”, — зауважив Кірбі.

Він наголосив, що не буде вдаватися в подробиці того, про які розвідувальні дані йдеться або як вони доставляються. Втім, за його словами, вони спрямовані на захист власної території.

“Ми не даємо і не заохочуємо українців страйкувати за межами України. І я справді просто…я збираюся залишити це на цьому”, — додав він.