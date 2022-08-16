Сьогодні, вранці 16 серпня у Мелітополі пролунали два вибухи в районі підстанції. Причина — сили опору ліквідують усе російське.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, після цього зупинилось мовлення етерного телебачення, захопленого росіянами. Також за попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель.

“Як не намагається російська пропаганда “промити мізки” нашим мешканцям — у них нічого не виходить” — заявив Федоров. Він додав, що мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву — знешкоджують все, що належить окупантам.

Варто зауважити, що раніше мер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованому місті. Він заявив, що працюють партизани: “Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста”, — сказав він.