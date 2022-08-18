За словами очільника Мелітополя Івана Федорова, у тимчасово окупованому місті росіяни "націоналізують" бізнеси місцевих мешканців.

Про це він заявив в етері національного телемарафону.

Він зазначив, що вони забирають у містян приміщення, а на блокпостах відбирають автівки у юридичних осіб. Окрім того, протягом останнього тижня російські військові викрали 10 цивільних.

Водночас всі колаборанти вирізали кущі та дерева біля своїх під’їздів: злякались, що партизани сховають там вибухівку. Адже, український спротив активно протистоїть росіянам на окупованих територіях. Наприклад, вчора пролунав вибух біля так званої “комендатури” в Мелітополі. Також за попередніми даними вибухнув склад боєприпасів військових РФ в Кирилівці.