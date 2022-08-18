Про це він заявив в етері національного телемарафону.
Він зазначив, що вони забирають у містян приміщення, а на блокпостах відбирають автівки у юридичних осіб. Окрім того, протягом останнього тижня російські військові викрали 10 цивільних.
Водночас всі колаборанти вирізали кущі та дерева біля своїх під’їздів: злякались, що партизани сховають там вибухівку. Адже, український спротив активно протистоїть росіянам на окупованих територіях. Наприклад, вчора пролунав вибух біля так званої “комендатури” в Мелітополі. Також за попередніми даними вибухнув склад боєприпасів військових РФ в Кирилівці.
- На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусову паспортизацію українського населення.
- Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України виступило із засудженням указу про надання російських паспортів громадянам на тимчасово окупованих територіях.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль продовжує інституціоналізацію своїх окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах України для їх підготовки до фіктивних референдумів, анексії та інтеграції до Росії.