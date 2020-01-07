Про це повідомили в прес-службі поліції регіону.
У понеділок, 6 січня, в Херсонській області втік з-під домашнього арешту 22-річний місцевий житель, який підозрюється у вбивстві свого знайомого.
Зазначається, що правоохоронці клопотали про арешт чоловіка, проте суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Пізніше прокуратура подавала скаргу про обрання чоловіку більш суворої міри запобіжного заходу, проте підозрюваний тричі не з’явився в суд.
У понеділок, 6 січня, стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту.
“Під час домашнього арешту поліцією було одягнуто чоловікові електронний засіб контролю, який постійно контролюється черговою частиною обласного главку поліції. Сьогодні з браслета надійшов сигнал про порушення його носіння. Впродовж п’яти хвилин за місцем мешкання чоловіка прибула слідчо-оперативна група, яка не виявила його вдома”, — відзначили в главку.
Поліція оголосила підозрюваного в розшук, в області створені пошукові групи з числа співробітників поліції, попередженні всі наряди і патрулі.
Поліцейські Херсонщини розшукують підозрюваного у вбивствіНагадаємо, що поліція встановила чоловіка, який причетний до…
Gepostet von Поліція Херсонської області am Montag, 6. Januar 2020
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