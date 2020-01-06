На Різдво в Україні очікується морозна погода, найхолодніше буде в Карпатах.

Про це повідомляється на офіційному сайті українського “Гідрометцентру”.

Уточнюється, що 6 січня вночі прогнозується температура від 0-5 градусів морозу, а вдень – від 3 до 2 градусів тепла. В той же час в Карпатах вночі очікується від 8 до 13, а вдень – 2-7 градусів морозу.

При цьому на українських дорогах очікується ожеледиця.

Напередодні Різдва в Україні буде північний вітер зі швидкістю 5-10 м / с.

У столиці 6 січня опадів не очікується. Температура в Києві вночі опуститься до 2-4 градусів морозу, а вдень підніметься до 0-2 градусів морозу.

7 січня нічна температура складе 3-8 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла. Температура повітря в Карпатах вночі на 8 січня опуститься до 14 градусів морозу.

У Києві Різдво пройде без опадів з температурою 3-8 градусів морозу вночі і 2-3 градусів морозу вдень.