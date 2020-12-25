Невдалий запуск однієї з найочікуваніших ігор 2020-го року - Cyberpunk 2077r - обернувся для її видавця, польської CD Projekt, позовом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Юридична компанія Rosen оголосила, що подала колективний позов до польської студії CD Projekt RED з вимогою відшкодувати збитки інвесторів, яких ті зазнали після виходу гри Cyberpunk 2077. Позов до федерального суду Лос-Анджелеса подав інвестор Ендрю Трампе.

Згідно зі скаргою, CD Projekt не розкрила, що Cyberpunk 2077 “практично не відтворювалася на системах Xbox або Playstation старого покоління через величезну кількість помилок”. В результаті Sony Corp. видалила Cyberpunk 2077 з магазину Playstation, а Sony, Microsoft Corp. і компанія були змушені запропонувати повне повернення коштів за гру згідно зі скаргою.

Після виходу Cyberpunk 2077 американські депозитарні розписки CD Projekt впали в ціні на 25%. Вони впали ще на 16% після того, як Sony видалила гру зі свого магазину Playstation 18 грудня.

У CD Projekt поки не коментували позов.

Як відомо, минулого тижня компанія Sony видалила Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав, запропонувала повне повернення коштів. Одночасно про повернення грошей за Cyberpunk 2077 на Xbox оголосила Microsoft.

Після цього акції CD Projekt різко обвалилися в ціні (приблизно на 40%).

Реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.

ДОВІДКА. Cyberpunk 2077 – комп’ютерна рольова гра в жанрі Action/RPG. Вона була розроблена польською студією CD Projekt RED (творцем популярних ігор про “Відьмака”).

Cyberpunk 2077 є продовженням гри “Кіберпанк 2020”, дії відбуваються через 57 років у великому місті Найт-Сіті, розташованому в штаті Каліфорнія. Гра оповідає про пригоди персонажа, на ім’я Ві (англ. V), стать, параметри зовнішності та минуле якого гравці зможуть обирати самостійно. Гравцеві надається на вибір низка ігрових класів з можливістю їх комбінування. Ігровий світ складається з міста, поділеного на унікальні райони, в якому присутній повний цикл дня і ночі.