У звіті Національного банку України зазначається, що на ринку праці спостерігається надлишок пропозиції менеджерів і керівників середньої ланки, юристів, діловодів та журналістів.

Про це повідомляється в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2022 року.

У заяві зазначено, що зміщення кривої Беверіджа внаслідок зростання кількості вакансій за майже незмінного рівня безробіття у 2021 році свідчить про значні складнощі із заповненням наявних вакансій через невідповідність професій чи кваліфікації.

Внаслідок чого спостерігається надлишок топменеджерів і керівників середньої ланки, юристів, діловодів та журналістів. Натомість зберігається брак працівників робітничих професій, ІТ, сільського господарства, зокрема через значний попит на ці професії за кордоном.

Однак, НБУ прогнозує, що подальше зростання економіки та поліпшення ділових очікувань підприємств стимулюватиме збільшення попиту на робочу силу. Наприклад, цього року більшістю підприємствами планується розширення штати працівників.

Завдяки цьому рівень безробіття у 2022 році має знизитися до 9.1%, а далі поступово наблизиться до нейтрального рівня у 8.5%. Втім, через посилення диспропорцій на ринку праці це триватиме довше, ніж очікувалося.

ДОВІДКА. Крива Беверіджа – зображення взаємозв’язку між безробіттям та рівнем вільних робочих місць, кількістю незайнятих робочих місць.