Джерело: Сайт президента України.

Автором петиції виступив Антон Антонович Церахто. У тексті петиції він просить надати звання Героя України (посмертно) загиблому військовослужбовцю ЗСУ (ССО “Азов”, 3-тя окрема штурмова бригада) сержанту взводу 3 роти, Церахту Дмитрові Валерійовичу (22.07.1997-16.01.2023).

З першого дня повномасштабної війни полеглий захисник добровільно вступив до лав тероборони міста Києва, але згодом його перевели до ССО “Азов” (3-тя окрема штурмова бригада), де і ніс службу протягом свого бойового шляху.

Автор петиції зазначив, що на момент початку повномасштабного вторгнення РФ Дмитро знаходився у місті Харків, але, розуміючи, що відбувається навколо столиці, одразу вирушив туди на захист. Під час служби він встиг взяти участь у звільненні півдня України, після деокупації на півдні виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. На початку 2023 року був направлений до Бахмута.

“Товариші по службі бачили у ньому сильну, сміливу людину. Людину, на яку можна було рівнятись. До останнього подиху він залишався вірним українському народові та Україні”, – йдеться у тексті петиції.

Дмитро загинув 16 січня 2023 року при штурмі ворогом позицій під Бахмутом, коли у стрілецькому бою пішов у контрнаступ, в якому зазнав поранення, не сумісного з життям.

“Відстоюючи та захищаючи незалежність України та своїх рідних, він мріяв звільнити рідний Маріуполь від окупанта, йому навіки – 25 років. Він пожертвував собою заради перемоги у боротьбі за свободу. Для всіх родичів та друзів, всіх хто його знає – він справжній Герой. Сподіваємось, що держава також відзначить його подвиг, його самопожертву. Він заслуговує на державну нагороду звання Героя України (посмертно). Слава Україні!” – наголосив автор петиції.

Своєю чергою, командир 2-го батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук згадує Дмитра Церахта, як одного з найкращих бійців.

“При штурмі ворогом наших позицій , у стрілецькому бою загинув один з найкращих бійців нашого підрозділу, сержант взводу 3 роти, Церахто Дмитро Валерійович, друг “Грек”. З перших днів “Грек” був одним із наших найяскравіших воїнів. Коли п***ри штурмували, він пішов у контратаку зі словами: “це вам за Маріуполь, с*ки”. “Грек” мріяв звільнити рідний Маріуполь від окупанта, і ми зробимо це у пам‘ять про тебе, друже. Честь! Пам’ятаємо! Помстимося”, – написав Дмитро Кухарчук.