Джерело: CNN.
Як зазначили у телерадіокомпанії, навчання українських льотчиків, ймовірно, відбуватиметься в Європі. Проте, американці братимуть участь у підготовці разом із європейськими союзниками.
“Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми їх надамо і хто їх надасть”, — сказав посадовець США у коментарі CNN на правах анонімності.
Він додав, що Сполучені Штати та наші союзники та партнери зосередилися на наданні Україні переважної більшості систем, озброєнь та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку.
“Дискусії про вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу [США] довгострокову відданість самообороні України”, — пише CNN.
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