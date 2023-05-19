Джерело: глава Європейської ради Шарль Мішель
Про це під час пресконференції у Хіросімі він заявив, що сьогодні є можливість обговорити тему надання Україні американських винищувачів F-16 з президентом США Джо Байденом та іншими членами Великої сімки.
Під час виступу Шарль Мішель також підтвердив підтримку України з боку Європейського Союзу.
“В ЄС ми наполегливо працюємо, щоб дати Україні те, що їй потрібно”.
Напередодні CNN повідомило, що адміністрація Байдена надіслала сигнал європейським союзникам, що США дозволять спорядити винищувачі F-16 Україні.
- Кілька європейських союзників готові передати Україні винищувачі F-16, однак для цього потрібно отримати схвалення від США.