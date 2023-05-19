19 травня, на саміті лідерів Великої сімки у Японії буде обговорено надання Україні винищувачів F-16.

Джерело: глава Європейської ради Шарль Мішель

Про це під час пресконференції у Хіросімі він заявив, що сьогодні є можливість обговорити тему надання Україні американських винищувачів F-16 з президентом США Джо Байденом та іншими членами Великої сімки.

Під час виступу Шарль Мішель також підтвердив підтримку України з боку Європейського Союзу.

“В ЄС ми наполегливо працюємо, щоб дати Україні те, що їй потрібно”.

Напередодні CNN повідомило, що адміністрація Байдена надіслала сигнал європейським союзникам, що США дозволять спорядити винищувачі F-16 Україні.