Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до реваншу на кінець лютого. Російські військові, ймовірно, планують захопити схід України. Крім того, під час свого виступу глава держави закликав нагадати тим, хто знаходиться та "відпочиває" у мирних містах, що війна триває.

Про це йшлося на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Президентові поставили питання, до чого готується влада України на кінець лютого 2023 року, та до чого варто готуватися українцям. У відповідь на це Зеленський сказав: “До чого готуватись? Ми в процесі. Ми вже готуємось. Розвідка і військові – ми вважаємо, що буде посилюватись тиск на сході держави”.

За його словами, Росія “хоче реваншу” там, де “не вийшло”. Президент заявив, що окупанти хочуть забрати схід України: “Вони будуть хотіти повернутись і зробити реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка у них була восени, у напрямку Лимана тощо”, – додав глава держави.

Також Зеленський розкритикував мешканців мирних міст, які знаходяться наче “на відпочинку”, забуваючи, що в країні триває повномасштабна війна. На думку президента, на початку вторгнення мотивація та дух українського суспільства були міцнішими.

“Я вважаю, що напочатку війни дух був міцнішим. Ми всі були на війні. У містах, де не було окупації, було повне відчуття, що всі ми – на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку, і я вважаю, що це слабкість”, – зазначив він.

Він назвав це проявом слабкості: “Усім треба розуміти, що ми на війні – вона не закінчилась. Дух і мотивація залежать від кожного з нас”.