Про це йшлося на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Президентові поставили питання, до чого готується влада України на кінець лютого 2023 року, та до чого варто готуватися українцям. У відповідь на це Зеленський сказав: “До чого готуватись? Ми в процесі. Ми вже готуємось. Розвідка і військові ми вважаємо, що буде посилюватись тиск на сході держави”.

За його словами, Росія “хоче реваншу” там, де “не вийшло”. Президент заявив, що окупанти хочуть забрати схід України: “Вони будуть хотіти повернутись і зробити реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка у них була восени, у напрямку Лимана тощо”, додав глава держави.

Також Зеленський розкритикував мешканців мирних міст, які знаходяться наче “на відпочинку”, забуваючи, що в країні триває повномасштабна війна. На думку президента, на початку вторгнення мотивація та дух українського суспільства були міцнішими.

“Я вважаю, що напочатку війни дух був міцнішим. Ми всі були на війні. У містах, де не було окупації, було повне відчуття, що всі ми на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку, і я вважаю, що це слабкість”, зазначив він.

Він назвав це проявом слабкості: “Усім треба розуміти, що ми на війні вона не закінчилась. Дух і мотивація залежать від кожного з нас”.