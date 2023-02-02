Про це сповіщає пресслужба ГУР МО, посилаючись на інтерв’ю Андрія Юсова телеканалу FreeДом.

Він заявив, що майстерність і мотивація українських воїнів, техніка та озброєння – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій Росії.

Також він зазначає, що втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії, а Україна перебуває напередодні нової фази на фронті: протягом лютого та березня відбуватимуться активні бойові дії.

“Кількість трупів та важкопоранених росіян рано чи пізно матимуть вплив у тому числі й на зазомбоване російське суспільство”, – прокоментував Юсов.

Крім того, посилюється міжнародна підтримка і авіація була би логічним продовженням допомоги від міжнародних партнерів. Українські дрони та коптери у технічному плані кількісно та якісно випереджають техніку окупантів на полі бою. Трофейна бронетехніка ж, яку використовують Сили оборони України, співмірна з допомогою декількох держав (частина вже в бою, частина знаходиться у ремонті).

Згідно з його виступом, санкційна політика — це процес, який потрібно постійно покращувати та вносити відповідні зміни. “Сподіваємося, що Іран та інші країни з неоднозначною позицією по відношенню до режиму Путіна приймуть правильні рішення”, – наголосив Юсов.

Повідомляється, що проєвропейська, продемократична, пронатівська лінія в усьому цивілізованому світі посилюється, й цього б не сталося без злочинних рішень Путіна.