За останні 10 днів на сході Запорізької області активізувалися бої між українськими захисниками та російськими окупаційними військами. Найактивніші зіткнення відбуваються у Гуляйполі.

Про це сповістив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в етері національного телемарафону.

Старух наголосив, що активні бої відбувалися з перших днів повномасштабного вторгнення, проте воїнам ЗСУ вдалося зупинити ЗС РФ та утримувати позиції протягом півтора місяця. З початком другої фази війни бойові дії відновилися.

“Останні 10 днів активізувалися бої на сході нашої області, в громадах, які межують з Донеччиною, а також обстріли йдуть по всій лінії зіткнення. Ворог не полишає свого задуму оточити війська, які в зоні ООС, і намагається прорватися по лінії адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями”, – зазначив Олександр Старух.

За його словами, найактивніші бойові дії відбуваються у Гуляйполі та на напрямках, що розташовані східніше від нього.