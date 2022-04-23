Про це сповістив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в етері національного телемарафону.
Старух наголосив, що активні бої відбувалися з перших днів повномасштабного вторгнення, проте воїнам ЗСУ вдалося зупинити ЗС РФ та утримувати позиції протягом півтора місяця. З початком другої фази війни бойові дії відновилися.
“Останні 10 днів активізувалися бої на сході нашої області, в громадах, які межують з Донеччиною, а також обстріли йдуть по всій лінії зіткнення. Ворог не полишає свого задуму оточити війська, які в зоні ООС, і намагається прорватися по лінії адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями”, – зазначив Олександр Старух.
За його словами, найактивніші бойові дії відбуваються у Гуляйполі та на напрямках, що розташовані східніше від нього.
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