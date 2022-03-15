Про це сповістив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За словами Живицького, “орки” також перешкоджають гуманітарним конвоям, та не дають відремонтувати комунікації в районі Охтирської гори, щоб відновилося електропостачання.
Як відомо, 14-го березня на Сумщині “зелені коридори” не працювали, втім на 15 березня було погоджено декілька маршрутів, а саме: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин. Вони мають працювати з 9:00 до 21:00.
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