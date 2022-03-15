Російські загарбники в Тростянці, що на Сумщині, заганяють місцевих мешканців у фейкові "зелені коридори" та відбирають мобільні телефони, аби створити "живі" щити.

Про це сповістив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами Живицького, “орки” також перешкоджають гуманітарним конвоям, та не дають відремонтувати комунікації в районі Охтирської гори, щоб відновилося електропостачання.

Як відомо, 14-го березня на Сумщині “зелені коридори” не працювали, втім на 15 березня було погоджено декілька маршрутів, а саме: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин. Вони мають працювати з 9:00 до 21:00.