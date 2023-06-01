Джерело: пресслужба СБУ.

Оборудку організував мешканець Сумщини – власник місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільник – колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець з Луганська.

Як повідомляється, зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

На території РФ зловмисників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувались за товар і переправляли його підприємствам “Росзалізниці”, зокрема у тимчасово окупованому Криму.

“Звичайна” вартість одного агрегата становила $850. Втім, організатори “схеми” продавали його росіянам за вдвічі вищою ціною, оскільки в РФ існує гостра нестача відповідного комплектування через санкції.

Як пояснили в СБУ, надалі ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів на спробі переправлення до РФ нової партії стартерів у кількості 50 одиниць. Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання затриманих виявлено: мобільні телефони, комп’ютери, фінансово-господарську і технічну документацію із доказами злочинної діяльності; гранату Ф-1 із запалом.

Нині слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наголошено, що обидва фігуранта – під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.