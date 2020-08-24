Про це розповідає кореспондент #Букв.
Так, російською мовою заспівали: “Под дождем” гурту “Грін Грей”, “Стыцамен” Івана Дорна, “Все будет хорошо” Вєрки Сердючки, “Кружит” Монатіка, “Имя 505” гурту “Время и Стекло”, “Нино” Олега Винника, “Не пара” Потапа та Насті Каменських, “Шлепки” Олі Полякової, “Стрела” гурту 5’nizza.
Закінчили виступ піснею “Червона рута”.
- Президент Володимир Зеленський вручив співакові, солісту гурту Brutto і екс-солісту гурту “Ляпис Трубецкой” звання заслуженого артиста України.