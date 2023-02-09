Триває триста п’ятдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські війська продовжують зазнавати втрат, тому – для приховування кількості загиблих – на території підприємства “Придніпровська Біотес” в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Через облаштування російськими загарбниками крематорію місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Відтак, росіяни, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби ворог завдав 41 авіаційного та трьох ракетних ударів, два з яких – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація – без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок – Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна – Харківської області;

, , та напрямках ситуація – без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок – Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна – Харківської області; На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області;

та напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області; На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області;

напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області; На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області;

та напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області; На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне – Запорізької області;

напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне – Запорізької області; На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

Натомість українські Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили три БпЛА противника: два – типу “Орлан-10” та один – “Оріон”. Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.