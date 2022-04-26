Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗС України.
Після низки провокацій, що мали на меті “втягнути” російських військових з “ПМР” у війну проти України, силові структури переведено на посилений режим несення служби. Також у регіоні встановлений “червоний” рівень терористичної небезпеки.
Водночас як зауважив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, українські захисники “мають усі сили та засоби” для того, аби вберегти Одещину від будь-яких провокацій з боку російських окупаційних військ.
- Нагадаємо, самопроголошений президент регіону під назвою “Придністров’я” Вадим Красносельський заявив, що джерелом атак на територію так званої республіки є Україна. Також місцеві отримують СМС-повідомлення від мовбито Збройних сил України.
- Рада національної безпеки та оборони України назвала три причини, чому у невизнаному Придністров’ї посилилися провокації. Одна з них полягає у тому, аби відвернути увагу від Маріуполя та геноциду, який відбувається у місті.