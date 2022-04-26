На території Придністровського регіону Молдови підрозділи оперативної групи російських так званих "миротворчих" військ приведено у повну бойову готовність.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗС України.

Після низки провокацій, що мали на меті “втягнути” російських військових з “ПМР” у війну проти України, силові структури переведено на посилений режим несення служби. Також у регіоні встановлений “червоний” рівень терористичної небезпеки.

Водночас як зауважив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, українські захисники “мають усі сили та засоби” для того, аби вберегти Одещину від будь-яких провокацій з боку російських окупаційних військ.