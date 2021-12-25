Модераторка контенту соціальної мережі TikTok Кенді Фрейзер подала до суду через відео з дитячою порнографією і самогубствами. Також серед неприйнятного контенту спостерігалися зґвалтування, обезголовлення і знущання з тварин.

Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

Фрейзер зазначила, що від перегляду подібного контенту в неї розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

Згідно зі скаргою позивачки, модератори контенту працюють по 12 годин і мають переглядати по 100 відео за зміну. Серед них зустрічається вміст з канібалізмом, стріляниною у школах, самогубствами, зґвалтуваннями, обезголовленнями, знущаннями з тварин та дитячою порнографією.

Через великий обсяг контенту модераторам дозволяють переглядати одне відео не довше 25 секунд, а також дивитися від трьох до десяти записів одночасно”, – зазначають адвокати Кенді Фрейзер у скарзі.

Поки що представники соцмережі не коментують звинувачення, однак зазначають, що дбатимуть “про створення безпечного робочого середовища для співробітників”.