Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.
Фрейзер зазначила, що від перегляду подібного контенту в неї розвинувся посттравматичний стресовий розлад.
Згідно зі скаргою позивачки, модератори контенту працюють по 12 годин і мають переглядати по 100 відео за зміну. Серед них зустрічається вміст з канібалізмом, стріляниною у школах, самогубствами, зґвалтуваннями, обезголовленнями, знущаннями з тварин та дитячою порнографією.
Через великий обсяг контенту модераторам дозволяють переглядати одне відео не довше 25 секунд, а також дивитися від трьох до десяти записів одночасно”, – зазначають адвокати Кенді Фрейзер у скарзі.
Поки що представники соцмережі не коментують звинувачення, однак зазначають, що дбатимуть “про створення безпечного робочого середовища для співробітників”.
- Нагадаємо, що TikTok наприкінці 2021 року очолив рейтинг найпопулярніших доменів, складений Cloudflare.
- TikTok спостерігає за користувачами, навіть якщо у них немає акаунта. Оскільки TikTok – це платформа для дітей та підлітків, людей особливо турбує те, що відбувається з даними неповнолітніх користувачів.
- Власникам гаджетів від Apple, які оновили iOS до версії 14.5, почали приходити повідомлення в Facebook і Instagram, що соцмережі збирають їхні особисті дані, щоб залишатися безоплатними.
- Раніше повідомлялося, що почалося масове поширення оновлення операційної системи Apple iOS з новими елементами управління конфіденційністю, покликаними обмежити можливість цифрових рекламодавців відстежувати користувачів iPhone.