Про це пише видання Business of Fashion.

Ця зміна означає, що понад 1 млрд власників iPhone будуть отримувати повідомлення в деяких додатках, що запитує дозвіл на збір даних, як можуть бути використані для відстеження.

Для компаній ці правила можуть призвести до серйозних змін на ринку мобільної реклами, якщо більшість користувачів iPhone відмовляться дозволити збір даних.

Що робить Apple?

Apple вимагає, щоб розробники застосунків, які хочуть збирати цифровий рекламний ідентифікатор, показували спливаюче вікно, в якому говорилося, що додаток “запитує дозвіл на відстеження”, а також пояснення, чому це робиться. Деякі аналітики мобільної реклами вважають, що дозвіл дадуть менше одного з трьох користувачів.

Що це означає для розробників і рекламодавців?

І рекламодавці, і розробники додатків, які продають рекламні ресурси, кажуть, що якщо багато користувачів iPhone відмовляться від відстеження, це зробить рекламу менш ефективною. Рекламна індустрія вже давно збирає дані про користувачів при перегляді веб-сторінок, щоб показувати таргетовану рекламу.

Скорочення обсягу даних може привести до зниження продажів брендів і зниження доходів від реклами мобільних додатків.

Раніше в Facebook Inc заявили, що ця зміна завдасть шкоди малому бізнесу, оскільки обмежить їх здатність економічно ефективно знаходити місцевих клієнтів за допомогою реклами.

Чому Apple внесла зміни?

Компанія хоче дати своїм клієнтам більше контролю над тим, чи передавати дані третім особам.

Чи можуть застосунки як і раніше збирати дані про користувачів iPhone?

Так, збір даних як і раніше дозволено, якщо це зазначено в політиці конфіденційності програми. Зміни впливають лише на те, чи будуть розробники додатків передавати дані, які вони збирають, третім сторонам.

Apple ввела в свій App Store ярлики конфіденційності, щоб показати користувачам, які дані збирають додатки.

Чи буде у застосунках для iPhone і раніше відображатися реклама?

Так, користувачі iPhone і раніше можуть бачити рекламу, якщо таргетинг здійснюється з використанням даних, які розробник програми зібрав самостійно.