Китай тимчасово зупинив торгівлю з Тайванем щодо низки товарів, на тлі візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Зазначається, що Китай перестав імпортувати з Тайваню деякі види риби та фруктів. У КНР це рішення прокоментували тим, що на минулорічних товарах з Тайваню начебто виявили надмірні залишки пестицидів, а також через те, що деякі упаковки замороженої риби з Тайваню дали позитивний тест на коронавірус у червні.

Окрім цього, Китай вирішив зупинити експорт природного піску до Тайваню, який використовують у будівництві.

За даними DBS Group Holdings Ltd, експорт сільськогосподарської продукції з Тайваню становив лише 0,6% від загального експорту минулого року, а експорт піску з Китаю на острів минулого року склав трохи більше 1 мільйона доларів США. Тому ці торгівельні обмеження, ймовірно, не матимуть значного впливу на економіку Тайваню.

Проте є ризик, що Пекін розширить ці обмеження або й зовсім зірве поставки, оскільки розпочав військові навчання навколо острова.

“Потрібно спостерігати за тим, чи поширить Пекін заборону на торгівлю на виробничий сектор, зокрема на напівпровідники та електроніку”, — сказав Ма Тієїн, старший економіст DBS.

Пекін вирішив націлитись на сільськогосподарську галузь Тайваню, використовуючи обмеження як політичне покарання за візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Низка фруктових регіонів південного Тайваню зазвичай є бастіонами політичної підтримки Демократичної прогресивної партії президента Цай Інвень, яка виступає за формальну незалежність Тайваню.

Китай є найбільшим торговим партнером Тайваню, їх двостороння торгівля зросла на 26% у порівнянні з минулим роком – до 328,3 мільярда доларів.

Згідно з даними китайської митниці, Тайвань мав значне позитивне сальдо проти Китаю, причому експорт з острова перевищив імпорт на 172 мільярди доларів. Хоча Пекін міг би використати цю перевагу, наклавши санкції на експортерів, Китай все ж покладається на Тайвань у постачанні напівпровідників.

Евен Пей, аналітикиня консалтингової компанії Trivium China у Пекіні, сказала, що можна очікувати нових перебоїв у торгівлі між Китаєм і Тайванем. За її словами, для Пекіна є “звичною практикою” виявляти незначні проблеми з дотриманням вимог і дуже суворо застосовувати правила з торговими партнерами

“Схоже, що посилення військових навчань, оголошених у вівторок увечері, може перервати судноплавство в регіоні принаймні до неділі, особливо в портах Тайваню та Фуцзяні, а також для будь-яких вантажів, які зазвичай можуть проходити через територію навколо Тайваню”, — наголосила Пей.