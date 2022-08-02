Сьогодні, 2 серпня, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши у такий спосіб перший візит у цю країну американського посадовця найвищого рівня за 25 років. Проте Китай неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню.

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Що відомо про візит Ненсі Пелосі на Тайвань?

30 липня стало відомо, що спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі вирушила до Азії. Вона планує відвідати Сінгапур, Японію, Південну Корею та Тайвань. Водночас представники китайських державних ЗМІ назвали візит спікерки до Тайваню “вторгненням”.

Напередодні Пелосі відмовилася розкривати деталі візиту з “міркувань безпеки”. Крім Пелосі до Азії також полетіла невелика група представників Конгресу, зокрема голова Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс.

Попри те, що в Пентагоні заявили, що візит Пелосі на Тайвань може посилити напруженість в регіоні, речник Білого дому Джон Кірбі зауважив, що США не бачать “жодних відчутних ознак чогось несприятливого щодо Тайваню”. Перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР.

Ця поїздка, ймовірно, викличе різку відповідь з боку Китаю, який неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню, а Сполучені Штати, своєю чергою, просили Пекін не перетворювати цей момент на кризу.

Коли літак Пелосі наближався до Тайваню, кілька китайських державних ЗМІ повідомили, що китайські винищувачі Су-35 перетинали Тайванську протоку, надавши небагато подробиць.

China Times додало, що китайські авіаносці “Ляонін” та “Шаньдун” залишили порти свого перебування і вийшли в море. Борт із Пелосі супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Попри погрози КНР, приземлення літака минуло спокійно.

Своєю чергою, після прибуття борту Пелосі, МЗС Китаю висловило рішучий протест і осуд та заявило, що це серйозно порушує принцип “одного Китаю” і положення китайсько-американських комюніке. МЗС Китаю закликає США не розігрувати тайванську карту для контролю над Китаєм.

Факти про життя та кар‘єру Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі народилася 26 березня 1940 року у місті Балтимор, штат Меріленд, США. Виросла Ненсі у сім’ї демократа Томаса д’Алесандро-молодшого, який був конгресменом США від штату Меріленд та мером Балтимору. Брат Ненсі теж був мером Балтимору, в 1967—1971 рр. Навчалась вона у Вашингтонському університеті Триніті.

2 червня 1987 року Ненсі перемогла на виборах у Конгрес США від 8-го виборчого округу у Сан-Франциско — в окрузі, який голосує за демократів з 1949 р. Пелосі переобирали у конгрес з не менш ніж 75 % голосів. У 2001 році Пелосі було обрано партійною організаторкою меншості Конгресу США. Це її другий виборний пост після посту лідера меншості. Вже у 2003 році вона сама обійняла посаду лідера меншості.

Крім того, Ненсі Пелосі працювала у Постійному спеціальному комітеті Палати представників у справах розвідувальних служб та в Комітеті асигнувань. Після терористичних актів 11 вересня 2001 року керувала в Конгресі розглядом роботи спецслужб і розробляла законопроєкт про створення незалежної комісії з вивчення діяльності федерального уряду.

Ненсі Пелосі була однією з найжорсткіших критиків адміністрації Джорджа Вокера Буша, а відтак — губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера.

4 січня 2007 року Пелосі обрано спікеркою Палати представників США. Відтак вона стала першою жінкою на цій посаді за всю історію Сполучених Штатів Америки. Пелосі стала найбільш високопоставленою жінкою в американській історії на момент вступу на посаду. Вона перебуває на третьому місці табеля рангів після президента й віцепрезидента США.

Демократи тоді знову відновили більшість у нижній палаті американського парламенту після дванадцятирічного перебування в опозиції. На проміжних виборах до Палати представників демократи втратили більшість, тому посада спікера перейшла до республіканців, і Пелосі її втратила. Проте з 3 січня 2011 року вона була лідеркою фракції меншості в Палаті.

На проміжних виборах до Палати представників 2018 року демократи повернули більшість у цьому органі влади, тому Пелосі знову обійняла посаду спікера Палати представників. Серед іншої її діяльності на цій посаді – вона де-факто очолювала процес імпічменту Дональда Трампа у Палаті представників у 2019 році.

Ненсі Пелосі протягом всієї політичної кар’єри критикувала Китай. Зокрема, засуджувала порушення прав людини, проводила зустрічі з дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам’ять жертв розстрілу 1989 року.

Візит Ненсі Пелосі до Києва

1 травня 2022 року до Києва прибула спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі. Американська депутатка зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та отримала орден княгині Ольги.

Під час свого візиту Ненсі Пелосі зауважила, що США готові допомагати Києву, поки героїчна боротьба України за свободу не завершиться. У відповідь Володимир Зеленський подякував спікерці за двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу з боку Штатів. Зокрема за потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки, а також ухвалене рішення щодо ленд-лізу.

Крім того, президент України подякував Ненсі Пелосі за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України. За це спікерку нагородили орденом княгині Ольги.

Зазначимо, що спікер Палати представників США фактично є головною посадою Палати представників США, нижньої палати Конгресу США. Спікер є політичним та парламентським очільником Палати представників, зокрема одночасно головною посадовою особою та лідером адміністрації Палати.

Загострення відносин між Китаєм і Тайванем

Тайвань – це острів, приблизно за 160 км від узбережжя південно-східного Китаю. Він розташований у так званому “першому острівному ланцюгу”, де зокрема розташовані дружні США території, які мають вирішальне значення для зовнішньої політики США.

Проте Пекін вважає Тайвань територією Китаю. Щорічні військові навчання Тайваню набули більшого значення на тлі вторгнення РФ в Україну, що сприяло зростанню занепокоєння на Заході щодо того, що Китай може напасти на Тайвань. Комуністична партія Китаю, яка стверджує, що острів є частиною китайської території, пообіцяла взяти його під контроль — силою, якщо це необхідно.

Президентка Тайваню Цай Ін Вень провела паралелі між загрозами з боку РФ та Китаю у вівторок, коли вона виступала перед гостями на регіональному форумі з безпеки, в якому взяли участь три члени Конгресу, колишній міністр оборони Джим Меттіс, колишній міністр внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, два колишні міністрів оборони Австралії та два колишні міністрів оборони Японії.

Тайвань, який довгий час був болючим питанням у неспокійних американо-китайських відносинах, має власну армію та демократично обраний уряд — став передовою в геополітичній боротьбі за вплив і владу в Азії.

Під керівництвом Сі Цзіньпіна, найвпливовішого лідера Китаю за останні десятиліття, Пекін вдався до більш агресивних військових дій у регіоні та нещодавно заявив про рішучі претензії щодо протоки, що розділяє Тайвань і Китай, одного з найжвавіших судноплавних шляхів у світі. Сі закликав до об’єднання з Тайванем як частини національного відродження Китаю, навіть потенційно силою.

Натомість Сполучені Штати направили постійний потік високопосадовців, щоб продемонструвати солідарність з Тайванем, тоді як президент Байден заявив, що діятиме на захист Тайваню у разі конфлікту.