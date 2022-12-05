По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.

Інформацію зібрали #Букви.

За словами глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна, у регіоні працює ППО. Очільник обласної військової адміністрації закликав жителів не нехтувати сигналом повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Під час національного телемарафону спікер команди Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що вже працює ППО. Станом на близько 13:40 інформації щодо збитих ракет немає, але дані нададуть після того, як мине повітряна тривога.

“Фільмувати роботу ППО небажано. Вкрай небажано, аби ворог дізнавався наших зенітно-ракетних комплексів”, — cказав Юрій Ігнат.

Крім того, хвиль ракетних атак може бути декілька, бо росіяни намагаються заплутати українські системи ППО. Росіяни здійснили запуски ракет зі стратегічної авіації — це район Волгодонська, Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту.

“Вже не тренування, ракети вже запущені”, — сказав він.

Також глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляв, що у небі над Україною багато ракет.

За даними “Суспільне Запоріжжя“, у місті було чутно вибухи.

Зазначимо, що масований обстріл може призвести до перебоїв з електрикою, водою, опаленням, зв’язком та інтернетом. Громадян закликали заздалегідь подбати про заряджені ґаджети, підготувати запаси води та їжі. Також радили зачинити всі вікна, аби зберегти всередині будівлі тепло.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

“Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист!” — написав він.

Ще вибухи чули в низці інших областей України.

Ще “Суспільне” повідомляє про вибухи в Одесі та області та звуки, які схожі на вибухи, у Черкаській області.

Глава ОВА Віталій Кім заявив, що над Миколаївською областю сили ППО збили приблизно три ракети. Деякі з них летіли з моря.

“Наші льотчики творять дива. Віримо у ЗСУ”, — додав він.

Ще Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що вибухи було чутно на Дніпропетровщині та Вінниччині.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба написав, що в області працює ППО.

“Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека – рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!” — додав він.

В Одесі та Житомирі з’явилися проблеми з електропостачанням і водопостачанням. Також у деяких населених пунктах Молдови виникли перебої зі світлом.

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