Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Є загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. У пресслужбі Генштабу закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів.
На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.
На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів.
На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.
Згідно з інформацією Генштабу, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств.
Водночас росіяни продовжують зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області, тільки за перший тиждень цього року, доправили до 300 окупантів.
Наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той самий час уразили один пункт управління та район зосередження живої сили окупантів”, – йдеться у повідомленні.
- Станом на 9 січня у Чорному морі знаходиться лише один ворожий корабель. Проте у Середземному морі росіяни й досі утримують п’ять носіїв “Калібрів”.
- Хоч російські війська і продовжують виснажувати свій ракетний арсенал, швидше за все, найближчим часом вони можуть знову обстріляти українську критично важливу інфраструктуру та цивільне населення.
- Пропагандистські заяви, незаконне використання українських ресурсів та підготовка до контрнаступу — основні плани воєнної операції.
- Протягом минулої доби, 8 січня, Збройні сили України ліквідували понад пів тисячі росіян на українській землі.