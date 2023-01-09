Триває триста двадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Є загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. У пресслужбі Генштабу закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.

Згідно з інформацією Генштабу, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств.

Водночас росіяни продовжують зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області, тільки за перший тиждень цього року, доправили до 300 окупантів.