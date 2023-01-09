Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 111760 (+590) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3080 (+11) од;

бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од;

артилерійських систем – 2069 (+4) од;

РСЗВ – 434 (+3) од;

засоби ППО ‒ 217 (+0) од;

літаків – 285 (+0) од;

гелікоптерів – 275 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7);

крилаті ракети ‒ 723 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од;

спеціальна техніка ‒ 183 (+0).