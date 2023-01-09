Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 111760 (+590) осіб ліквідовано;
танків ‒ 3080 (+11) од;
бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од;
артилерійських систем – 2069 (+4) од;
РСЗВ – 434 (+3) од;
засоби ППО ‒ 217 (+0) од;
літаків – 285 (+0) од;
гелікоптерів – 275 (+3) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7);
крилаті ракети ‒ 723 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од;
спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
- Розпочалася триста двадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема ракетам обстріляв Херсон.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома.
- У міністерстві оборони Сполучених Штатів розповіли, коли українські військові почнуть навчання на системах протиповітряної оборони Patriot.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.