Триває триста сорок перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри те, що росіяни зазнають великих втрат, зокрема й в особовому складі, вони продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках — противник обороняється.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах РБ триває підготовка підрозділів ворога.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Ямполівка і Ямпіль на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Водяне, Красногорівка і Мар’їнка.

На Новопавлівському — обстріляно Водяне, Богоявленка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів. Є постраждалі серед цивільних.

У Генштабі повідомили, що в місцевих школах населених пунктів Каховського району, росіяни забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване “навчання” вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до РФ та тимчасово окупованого Криму.

Окрім цього, стало відомо, що у населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області, в приміщені дитячого садочка, росіяни розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують військовослужбовців. Він переповнений важкопораненими загарбниками.