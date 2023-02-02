Триває триста сорок четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. У Донецькій області на тимчасово захоплених територіях росіяни готуються до проведення прихованої мобілізації.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відтак, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення.

Також російські війська завдали 3 авіаційних удари. Крім цього, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Внаслідок цього отримали поранення 4 осіб, включно із 5-річною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також російські окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Водночас завершено спільне навчання авіаційного компонента регіонального угруповання військ Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається;

, , та напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Водночас завершено спільне навчання авіаційного компонента регіонального угруповання військ Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається; На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка – Луганської;

напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка – Луганської; На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині;

напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині; На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області;

напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області; На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда;

напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда; На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області;

напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області; На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області;

напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області; На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

Крім цього, в районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини, противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Своєю чергою, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження російських окупантів. Також українські захисники знищили російський БПЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника.