#Букви зібрали інформацію, як у цей період працюватимуть банки та пошта.
День захисників і захисниць України святкують 14 жовтня – це державне свято, тому є офіційним вихідним днем. Наступний день – п’ятниця – також вихідний день. А далі йдуть субота та неділя. Зауважимо, що 15 жовтня все ж таки доведеться відпрацювати, проте на наступному тижні – 23 жовтня.
“Укрпошта”
Лише 14 жовтня відділення “Укрпошти” працюватимуть за спеціальним графіком. Наступні дні – 15, 16 та 17 жовтня – всі відділення працюватимуть за звичайним графіком п’ятниці, суботи та неділі.
З графіком роботи 14 жовтня можна ознайомитися за посиланням.
“Нова пошта”
14-15 жовтня відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення). Детальний графік за посиланням.
“ПриватБанк”
14-15 жовтня усі відділення банку не будуть працювати.
16-17 жовтня всі відділення працюватимуть за звичайним графіком.
“Райффайзен Банк”
14, 15, 16, 17 жовтня – відділення банку не працюють. 18 жовтня (понеділок) – стандартний режим роботи банку. 23 жовтня (субота) – стандартний режим роботи банку.
ПУМБ
14-17 жовтня банківські відділення не працюватимуть.
18 жовтня робота в стандартному режимі. У суботу, 23 жовтня, стандартний робочий день за режимом роботи п’ятниці.
“Ощадбанк”
Кожне відділення банку вирішуватиме, як буде працювати у святкові дні.
Під час святкових днів усі банки зобов’язані:
- забезпечити роботу банкоматів і обмінних пунктів;
- поповнювати банкомати необхідною кількістю готівки;
- заздалегідь видати пенсії, соцвиплати тощо, щоб уникнути затримок.
- Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України.