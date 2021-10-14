Цього тижня українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.

#Букви зібрали інформацію, як у цей період працюватимуть банки та пошта.

День захисників і захисниць України святкують 14 жовтня – це державне свято, тому є офіційним вихідним днем. Наступний день – п’ятниця – також вихідний день. А далі йдуть субота та неділя. Зауважимо, що 15 жовтня все ж таки доведеться відпрацювати, проте на наступному тижні – 23 жовтня.

“Укрпошта”

Лише 14 жовтня відділення “Укрпошти” працюватимуть за спеціальним графіком. Наступні дні – 15, 16 та 17 жовтня – всі відділення працюватимуть за звичайним графіком п’ятниці, суботи та неділі.

З графіком роботи 14 жовтня можна ознайомитися за посиланням.

“Нова пошта”

14-15 жовтня відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення). Детальний графік за посиланням.

“ПриватБанк”

14-15 жовтня усі відділення банку не будуть працювати.

16-17 жовтня всі відділення працюватимуть за звичайним графіком.

“Райффайзен Банк”

14, 15, 16, 17 жовтня – відділення банку не працюють. 18 жовтня (понеділок) – стандартний режим роботи банку. 23 жовтня (субота) – стандартний режим роботи банку.

ПУМБ

14-17 жовтня банківські відділення не працюватимуть.

18 жовтня робота в стандартному режимі. У суботу, 23 жовтня, стандартний робочий день за режимом роботи п’ятниці.

“Ощадбанк”

Кожне відділення банку вирішуватиме, як буде працювати у святкові дні.

Під час святкових днів усі банки зобов’язані:

забезпечити роботу банкоматів і обмінних пунктів;

поповнювати банкомати необхідною кількістю готівки;

заздалегідь видати пенсії, соцвиплати тощо, щоб уникнути затримок.